Arrestato a Carate Brianza: era evaso dai domiciliari in provincia di Cremona per tornare dalla famiglia I carabinieri di Carate Brianza hanno arrestato un uomo di 37 anni evaso dai domiciliari nel Cremonese: voleva tornare dalla famiglia.

È evaso dalla comunità in provincia di Cremona in cui era agli arresti domiciliari per tornare dalla famiglia che risiede nella zona di Carate Brianza. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. Era scappato nella notte tra il 26 e il 27 febbraio per tornare dalla ex moglie e dai figli. Processato per direttissima, è stato trasferito in carcere.

