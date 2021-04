Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Armi e droga (e contatti con la ’ndrangheta): 37 arresti, anche in provincia di Monza - VIDEO L’operazione “Archat” ha disarticolato una organizzazione composta da italiani e stranieri. Era stata avviata nell’agosto del 2018 dopo l’arresto in flagranza di un italiano con 3,5 chili di sostanza stupefacente .

Droga e armi al centro della operazione denominata “Archat” che nelle prime ore della mattinata di lunedì 12 aprile ha portato i carabinieri del Comando provinciale di Milano a dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale meneghino, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia (procuratore aggiunto Alessandra Dolci e sostituto Gianluca Prisco), a carico di 37 soggetti (20 italiani e 17 stranieri, 27 dei quali verranno ristretti in carcere e 10 sottoposti agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili - a vario titolo - di associazione finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di armi. Le misure sono state esguite anche nella provincia di Monza oltre che in quelle di Milano, Alessandria, Bergamo, Genova, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza.

L’operazione nasce da un’indagine avviata nell’agosto del 2018 dai militari della Compagnia Carabinieri di Milano Duomo a seguito dall’arresto in flagranza di un cittadino italiano, trovato in possesso di 3,5 chili di sostanza stupefacente (tra cocaina, hashish e marijuana). Le indagini hanno consentito l’individuazione di svariati gruppi criminali, tutti operanti nel capoluogo lombardo anche se con ramificazioni in altre aree del Paese, attivi nel traffico e nello spaccio di stupefacenti. Uno di tali gruppi è stato accertato essere composto da soggetti italiani (alcuni di origine calabrese), due dei quali sono risultati mantenere saldi rapporti con vertici ed emissari della ‘ndrangheta reggina. I restanti gruppi sono riconducibili a nuclei di origine eritrea e sudamericana, nonché ad alcune cellule, di varia nazionalità o etnia, tra loro indipendenti, che hanno tuttavia evidenziato una spiccata operatività transnazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA