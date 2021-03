Armato in municipio per chiedere di incontrare il sindaco: denunciato a Brugherio Denunciato per minacce aggravate un uomo che si è presentato armato con un pezzo di legno appuntito in municipio a Brugherio chiedendo di incontrare il sindaco. È successo giovedì mattina.

È stato fermato dall’intervento della polizia locale ed è stato trasportato all’ospedale per accertamenti l’uomo che nella mattina di giovedì 25 marzo si è presentato al municipio d Brugherio armato con un bastone appuntito di un cinquantina di centimetri per chiedere di incontrare il sindaco Marco Troiano. Tutto è iniziato poco dopo le 9 e l’uomo, 55 anni residente in città, ha minacciato il personale comunale per cercare di arrivare al primo cittadino.

La polizia locale l’ha disarmato, accompagnato al comando di via Quarto e poi l’ha denunciato per minacce aggravate. L’uomo ha chiesto infine l’intervento dell’ambulanza sentendosi in stato confusionale. È stato accompagnato in pronto soccorso a Monza in codice verde.

