Arcore, cantiere in via Trento Trieste: dal 6 marzo la strada chiude per due settimane (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore: via Trento Trieste chiude al traffico dal 6 al 20 marzo Nuova stretta per il traffico ad Arcore dalle 9 di martedì 6 marzo. Dopo la chiusura parziale, il cantiere in pieno centro per il rifacimento di via Trento Trieste costringerà alla chiusura della strada 24 ore su 24 per due settimane. Traffico deviato su via Casati.

Nuova stretta per il traffico ad Arcore da martedì 6 marzo. Dopo le settimane di chiusura parziale, il cantiere in pieno centro per il rifacimento di via Trento Trieste costringerà alla chiusura della strada 24 ore su 24 per due settimane.

LEGGI Cantieri ad Arcore

Dalle 9 di martedì 6 alle 16 di martedì 20 marzo dunque sono previsti il divieto di transito totale sulla via e il divieto di sosta nel tratto di via Umberto I verso via Casati per motivi pratici e di sicurezza nel proseguimento dei lavori di riqualificazione stradale. Potranno passare solo i pedoni.

Il traffico in direzione di Villasanta deviato su via Casati. Le auto potranno passare solo da lì, oppure affrontare lunghi percorsi alternativi in direzione Vimercate o Lesmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA