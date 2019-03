Arcore: via Monte Grappa chiude ancora, dal 18 marzo per due mesi Nuova tranche di interventi in via Monte Grappa ad Arcore. Dal 18 marzo e per due mesi il transito sarà vietato per lavori di rifacimento del condotto fognario.

Nuova tranche di interventi in via Monte Grappa ad Arcore. Dal 18 marzo e per due mesi il transito sarà vietato per lavori di rifacimento del condotto fognario. All’inizio dell’anno la strada in porfido (e avvallamenti) che corre lungo il parco di villa Borromeo verso Lesmo era stata chiusa per lavori all’allacciamento del gas e tutto questo dovrebbe preludere alla prossima riqualificazione di una strada cruciale per lo sfogo del traffico della provinciale.

La misura è stata resa nota dal Comune di Arcore mercoledì e prevede la chiusura fino al 18 maggio nel tratto di strada fino a via Corridoni dalle 0.00 alle 24. “Eccetto residenti, mezzi addetti al servizio di raccolta rifiuti a domicilio, nei limiti consentiti dalla sicurezza del cantiere, oltre ai veicoli d’emergenza” sottolinea il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA