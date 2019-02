Arcore via Golgi (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore: uomo ubriaco e con un coltello fermato in via Golgi Momenti di grande tensione ad Arcore nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio per un cinquantenne che intorno alle 16 si aggirava nella zona di via Golgi in stato di alterazione dovuta all’alcol e agitando un coltello da cucina. È stato portato via dai carabinieri.

Attimi di paura per gli studenti all’uscita delle vicine scuole di via Edison e per gli sportivi diretti al PalaUnimec.

L’uomo si è rivolto in maniera aggressiva a un agente della polizia locale intervenuto per allontanarlo e calmarlo; il vigile è riuscito a contenerlo fino all’arrivo dei carabinieri.



A quel punto il cinquantenne è stato preso in consegna dai militari e portato in caserma.

