Arcore: uno spray al peperoncino per le donne che si tesserano alla Lega L’iniziativa, sabato 24 in largo Vela, è della Lega Nord: l’omaggio alle arcoresi che prenderanno la tessera del Carroccio

Uno spray al peperoncino in omaggio alle donne che si tessereranno per la Lega Nord. E’ l’iniziativa della sezione di Arcore del Carroccio, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma domenica 25.

Sabato 24 la Lega di Arcore ha in programma, dalle 10 in largo Vela ad Arcore, un incontro pubblico sul tema della violenza di genere con la partecipazione delle associazioni”I colori del buio” e Mfpg. Sarà presente anche Massimiliano Pirola, segretario provinciale di Milano del Sap (Sindacato autonomo di Polizia).

