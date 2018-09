Arcore, una persona è morta investita sui binari Una persona è morta investita da un treno ad Arcore all’altezza del passaggio a livello principale tra via Casati e Cesare Battisti. È successo intorno alle 19.30 di lunedì 10 settembre. Traffico ferroviario interrotto, annunciati ritardi fino a due ore.

Una persona è morta investita da un treno ad Arcore all’altezza del passaggio a livello principale tra via Casati e Cesare Battisti. È successo intorno alle 19.30 di lunedì 10 settembre. Sul posto i soccorsi e carabinieri e vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’evento. Se sia stato un incidente o un gesto volontario. La vittima, secondo una testimonianza potrebbe trattarsi di una donna, sarebbe stata investita dal treno per Milano e trascinata per diversi metri verso la stazione.

Per permettere l’intervento il traffico ferroviario è stato interrotto e con ritardi annunciati fino a 120 minuti, variazioni o cancellazioni. I viaggiatori diretti a Bergamo, riferisce Trenord, possono prendere i treni per Treviglio da Milano Centrale. Annunciato un servizio bus (il sito Trenord)

Arcore investimento binari

(Foto by Valeria Pinoia)

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA