Arcore: tutti i nomi della giunta del sindaco Maurizio Bono Presentazione ufficiale della nuova giunta comunale di Arcore alla vigilia del primo consiglio comunale che apre il mandato amministrativo di Maurizio Bono.

Il neoeletto Maurizio Bono ha presentato giovedì 4 novebmre alla stampa la sua giunta. Un giorno prima del consiglio comunale di insediamento, in Sala del Camino, il sindaco ha annunciato che a comporre l’esecutivo saranno Serenella Corbetta (in quota a Forza Italia) con delega al Bilancio, Nicolò Malacrida (civica ViviAmo Arcore) a Commercio e attività produttive, Pino Tozzi (Fratelli d’Italia) a Sicurezza, Polizia Locale, Protezione civile e Trasporti, Evy De Marco (Lega) a Cultura e Istruzione, Lorenzo Belotti (Fratelli d’Italia) a Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici. Bono terrà nelle sue mani l’impegnativa delega ai Servizi Sociali con i relativi contatti con le associazioni del territorio.

Previste poi deleghe a consiglieri come quella alle politiche ecologiche per Michele Bertani, allo Sport per il giovanissimo Tommaso Confalonieri e a Teatro e spettacoli per Marcello Renzella. Ha rifiutato la delega alle Politiche giovanili Federico Bove, eletto del centrosinistra al quale Bono aveva voluto rivolgere un’apertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA