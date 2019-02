Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Arcore: svastiche in via Baracca (Foto by Michele Boni)

Arcore: svastiche dove furono fucilati i Martiri vimercatesi I segni tracciati in via Baracca ad Arcore nella notte tra mercoledì e giovedì. Ferma condanna del sindaco Rosalba Colombo. Domenica la cerimonia in ricordo dei partigiani morti il 2 febbraio 1945

Svastiche sui muri di via Baracca ad Arcore, proprio sul luogo dove domenica 3 febbraio ci sarà la commemorazione dei Martiri vimercatesi.

I segni sono comparsi nella notte tra mercoledì e giovedì. Ferma la condanna del sindaco Rosalba Colombo: «Uno sfregio ad una memoria che richiama un sacrificio di 5 giovani ragazzi morti per la libertà di questo paese, un gesto che non va assolutamente sottovalutato e che non si dica che è una goliardata».

Il 2 febbraio 1945 in via Baracca furono fucilati dai tedeschi i partigiani vimercatesi Emilio Cereda, Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta e Luigi Ronchi. Domenica 3 febbraio le amministrazioni di Vimercate e Arcore ricorderanno il loro sacrificio con cerimonie nelle due città . L’omaggio ad Arcore è previsto per le ore 10.

