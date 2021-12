Arcore: staccava la corrente, identificato il sabotatore della pista di pattinaggio Identificato dai carabinieri un uomo di 35 anni che ogni sera staccava la corrente alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di largo Arienti ad Arcore. Era infastidito dal rumore del generatore.

Identificato dai carabinieri un uomo di 35 anni arcorese che ogni sera staccava la corrente alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di largo Arienti. Da più di una settimana l’uomo infastidito dal rumore del generatore elettrico del ghiaccio sistematicamente si presentava nelle vicinanze dell’impianto per interrompere il flusso della corrente sabotandolo e i gestori della pista insospettiti hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. I militari hanno quindi aperto delle indagini.

In queste ore l’arcorese si è palesato dinnanzi ai gestori della pista con una chiave inglese in mano probabilmente per manomettere il generatore. L’individuo è stato subito bloccato e identificato dagli uomini del comandante Luca Carboni, allertati e intervenuti rapidamente sul posto. La pista di pattinaggio che attrae tanti bambini e adulti è pienamente di nuovo in funzione e rimarrà a disposizione degli arcoresi fino al 16 gennaio.

