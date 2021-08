Arcore, rivoluzione green a Cascina del Bruno: ecco progetto per la piantumazione di 50 alberi I lavori, del costo di 40 mila euro di fondi provenienti dal Fondo Aree Verdi che è costituito da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione con il vincolo della ricostituzione ambientale, verranno realizzati nel prossimo autunno

«È pronta a partire la rivoluzione green a Cascina del Bruno ad Arcore. Abbiamo approvato definitivamente in giunta il progetto del secondo lotto di piantumazione di 50 alberi tra via del Carroccio e via del Bruno» ha annunciato l’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci.

I lavori, per il costo di 40 mila euro di fondi provenienti dal Fondo Aree Verdi che è costituito da proventi derivanti da oneri di urbanizzazione con il vincolo della ricostituzione ambientale, verranno realizzati nel prossimo autunno e la manutenzione delle nuove essenze è a carico dell’azienda che ha realizzato il progetto per due anni.

«Abbiamo progettato anche l’installazione di arredo urbano come panchine, tavoli, percorsi pedonali in materiale ecosostenibile, una pista da bocce, altri nuovi giochi in legno da installare nel 2022 – ha proseguito l’esponente della giunta Colombo -.I prossimi passi sono: la progettazione del percorso ciclopedonale via del Bruno - via Belvedere, la sistemazione delle porte da calcio e della rete pallavolo, e un’altra piantumazione in via Lega Lombarda. Credo fortemente in questo progetto che partì con un masterplan nel 2018, un progetto che prevede una importante riforestazione a Cascina del Bruno per una frazione più verde, più vivibile, più inclusa e inclusiva».

