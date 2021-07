Arcore, Registro Storico e Gilera Club in sella per Michele Cantù Una commemorazione al cimitero di Arcore e gita a Soncino in sella alle Gilera per ricordare Michele Cantù, a cinque anni dall’investimento mortale in via Casati.

Sono trascorsi cinque anni da quando Michele Cantù morì investito in via Casati ad Arcore e i suoi amici del Registro Storico Gilera e Gilera Club lo hanno voluto ricordare attraverso una delle sue passioni.

Domenica 11 luglio il gruppo di motociclisti si è radunato davanti alla tomba del centauro appassionato delle moto del marchio “dei due anelli” e membro storico dei due sodalizi: hanno portato un omaggio floreale alla presenza di alcuni parenti di Cantù nel cimitero di via De Gasperi.

A seguire gli amici si sono spostati in moto a Soncino, in provincia di Cremona, per far visita alla Rocca. Non è mancato poi un momento conviviale per i 40 motociclisti che si ritroveranno invece il 3 ottobre 2021 insieme a tanti altri colleghi per il concorso motociclistico d’eleganza.

Arcore Commemorazione Michele Cantù Gilera visita a soncino

© RIPRODUZIONE RISERVATA