Arcore, ragazza sviene in piazza: soccorsa in codice rosso, sollievo in ospedale a Vimercate

Paura, giovedì sera, per una 17enne, svenuta in piazza Pertini ad Arcore e rimasta priva di conoscenza almeno per 45 minuti. La giovane, arrivata da poco dall’Africa per ricongiungersi con la famiglia, risiede in un Comune del Vimercatese. Si trovava in città perchè la sera frequenta i corsi di italiano per stranieri del Ctp, in via Edison. Era appena uscita e aveva raggiunto la piazza con i compagni di corso quando è scoppiato un litigio per futili motivi con uno dei ragazzi. Pare che la 17enne abbia già vissuto situazioni di questo genere: la tensione che sale e lo svenimento improvviso. Giovedì sera però la situazione è sembrata grave tanto più a chi non sapeva che c’erano dei precedenti terminati senza gravi conseguenze. L’ambulanza è arrivata in codice rosso.

Poco dopo è arrivato il padre che è poi salito sull’ambulanza con la figlia diretto all’ospedale di Vimercate. In pronto soccorso la situazione è fortunatamente migliorata. La giornata faticosa potrebbe avere avuto una parte: il lavoro come modella, le prove di danza e poi la scuola la sera.

