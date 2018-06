Arcore, passaggio a livello via Battisti (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore: raccolta firme e polemiche contro la chiusura del passaggio a livello Raccolta firme e polemiche ad Arcore per la chiusura annunciata del passaggio a livello di via Gilera-Battisti. Forza Italia ha raccolto duecento firme in un fine settimana.

«Quasi 200 firme raccolte in due giorni, nonostante il caldo torrido. Questi i numeri della gazebata di Forza Italia Arcore del fine settimana». Il resoconto della raccolta firme contro la chiusura del passaggio a livello di via Casati/Gilera e per chiedere un sottopasso veicolare arriva dal gruppo consiliare dei forzisti Cristiano Puglisi, Attilio Cazzaniga e Claudio Bertani che hanno gestito l’iniziativa durante il weekend appena trascorso, supportati dal capogruppo FI a Usmate Velate, Vanessa Amati (moglie di Puglisi).

«Nella giornata di domenica - spiega un breve comunicato - è stato presente anche il consigliere regionale lombardo Federico Romani. La raccolta non si ferma qui, ma proseguirà nelle settimane a venire».

La convenzione con cui l’amministrazione comunale e Rfi mettono nero su bianco la chiusura del passaggio a livello nel giro di 18 mesi è stata tema di infuocata discussione. In settimana un’assemblea di quartiere ha acceso gli animi e le polemiche tra forze politiche si sono rincorse.

Il centrodestra, ma anche il Movimento 5 Selle e ImmaginArcore, contestano le ripercussioni sul traffico che il provvedimento avrà, raccogliendo un timore diffuso tra i tanti automobilisti.

Il sottopasso ciclopedonale che Devero sta realizzando nella ex area Falck non risolve infatti il problema dei veicoli. D’altra parte Rfi è disposta a corrispondere al Comune 600mila euro a titolo di risarcimento per la chiusura definitiva delle sbarre, ma non a sborsare qualche milione di euro per un sottopasso carraio.

Troppo vicino, secondo i parametri Rfi, il sovrappasso di via Benedetto Croce. Troppi milioni (secondo i bilanci comunali), per un sottopasso carraio.

