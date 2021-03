Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arcore: omaggio a Dante Alighieri in occasione della giornata mondiale della poesia Iniziativa di Africa Solidarietà Onlus e dell’assessorato alla Cultura di Arcore: “Omaggio a Dante” nel 700esimo anniversario della sua morte. Appuntamento su Zoom il 21 marzo

Africa Solidarietà Onlus insieme all’assessorato alla Cultura di Arcore presenta: “Omaggio a Dante” nel 700esimo anniversario della sua morte, un evento che inizia alle 17 attraverso la piattaforma Zoom il prossimo 21 marzo. Data non certo casuale, infatti ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Poesia nel primo giorno di primavera, il 21 marzo. Istituita simbolicamente dall’Unesco nel 1999 a Parigi, come “luogo aperto di ospitalità” in quanto si riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della pace.

La Giornata Mondiale della Poesia si celebra in tutto il mondo con reading, dibattiti volti alla divulgazione e alla promozione della poesia. A moderare l’evento ci sarà l’instancabile presidente di Africa Solidarietà Onlus Cheikh Tidiane Gaye.

