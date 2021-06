Arcore: mercoledì la prima uscita ufficiale di Maurizio Bono, candidato sindaco del centrodestra «Ha le qualità e la professionalità per riportare il centrodestra ad amministrare la città» dicono Pino Tozzi e Lorenzo Belotti, referenti della campagna elettorale e responsabili cittadini di Fratelli d’Italia.

Prima uscita ufficiale per il candidato sindaco del centrodestra ad Arcore Maurizio Bono. L’avvocato, ex presidente della Camera penale di Monza, si presenterà mercoledì 30 alle 20.30 in largo Vela. Un incontro all’aperto per rispettare le normative anti Covid.

Con lui la Senatrice Daniela Santanché, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, ma anche esponenti delle principali forze politiche del centrodestra e dei civici che sostengono il suo progetto. «Stiamo lavorando da mesi per vincere qui nella nostra città. Maurizio Bono ha le qualità e la professionalità per riportare il centrodestra ad amministrare la città» dicono Pino Tozzi e Lorenzo Belotti, referenti della campagna elettorale e responsabili cittadini di Fratelli d’Italia.

Fa loro eco Federico Romani consigliere regionale e responsabile comunicazione di Fratelli d’Italia Lombardia: «Siamo pronti a concentrare le nostre forze per far risaltare la qualità e capacità del nostro candidato e il programma che abbiamo preparato appositamente per Arcore. Abbiamo lavorato intensamente perché si raggiungesse questo obiettivo».

Una candidatura che, come ricordato dal portavoce provinciale Fdi Rosario Mancino, «sarà supportata sia da tutto il centrodestra, sia da componenti civiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA