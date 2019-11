Arcore traffico per lavori Montegrappa-Umberto I: via Roma (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore: lavori in corso e traffico in tilt Una nuova fase del grosso cantiere di via Monte Grappa martedì ha mandato in tilt il traffico in tilt ad Arcore.

Traffico in tilt ad Arcore nella giornata di martedì 5 novembre. Una fase del grosso cantiere per il rifacimenti di via Monte Grappa, interessata da mesi da lavori in corso, ha impedito l’accesso a via Umberto I, che attraversa il centro del paese e fa da sfogo al traffico di via Casati. Il risultato è stato che il già non facile attraversamento di Arcore è andato in tilt fin dal pomeriggio, con lunghe code che hanno intasato anche la provinciale La Santa verso Lesmo. Agenti della polizia locale hanno presidiato i punti nevralgici degli incroci di via Casati ma la situazione è stata complicata fino a sera.

Arcore traffico per lavori Montegrappa-Umberto I

(Foto by Valeria Pinoia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA