Arcore, incidente in via Monte Rosa martedì sera (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore, incidente in via Monte Rosa: impatto violento, tre feriti È di tre feriti, non gravi, il bilancio dell’incidente che nella serata di martedì 30 gennaio ha paralizzato via Monte Rosa ad Arcore. Tre le vetture coinvolte, una finita nella scarpatina a lato strada. Molto violento l’impatto.

È di tre feriti il bilancio dell’incidente che nella serata di martedì 30 gennaio ha paralizzato via Monte Rosa ad Arcore, la strada provinciale che da Vimercate va a Lesmo. La dinamica non è apparsa subito chiara ed è al vaglio delle forze dell’ordine: tre le vetture coinvolte, una finita nella scarpatina a lato strada. Molto violento l’impatto.



Arcore, incidente in via Monte Rosa martedì sera

(Foto by Valeria Pinoia)



È successo poco prima delle 21.30, in una serata caratterizzata dalla nebbia. Dopo l’allarme sono arrivati sul posto tre ambunze e due auto mediche, quattro pattuglie dei carabinieri compresi i militari della stazione locale e un mezzo dei vigili del fuoco che fortunatamente non ha dovuto intervenire. Le persone coinvolte, tutti uomini di età compresa tra i 21 e i 39 anni, infatti sono riuscite a lasciare le auto autonomamente e poi sono state prese in carico dai sanitari. Sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.



Arcore, incidente in via Monte Rosa martedì sera

(Foto by Valeria Pinoia)

