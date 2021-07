Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arcore: inaugurato il nuovo supermercato MD, tredici neo assunti al lavoro Inaugurato ad Arcore il nuovo punto vendita MD: lungo la proviciale la Santa, sull’area occupata da un’ex fabbrica dismessa. Ha un organico di 16 persone (età media 28 anni) di cui 13 neo assunte.

Palloncini e taglio del nastro per il nuovo punto vendita che l’insegna MD ha inaugurato ad Arcore lungo la proviciale la Santa, in via Monte Rosa, sull’area occupata da un’ex fabbrica dismessa. L’insediamento ha compreso anche i lavori sulla viabilità con la realizzazione di una rotatoria.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente Patrizio Podini, l’assessore arcorese alla Cultura e al Commercio Paola Palma, l’assessore all’Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata Roberto Mollica Bisci e l’architetto Roberto Parolini, responsabile gestione del territorio al Comune di Arcore.

Arcore inaugurazione super MD

Il nuovo supermercato si sviluppa su una superficie di circa 1.100 metri quadri di area vendita con un organico di 16 persone (età media 28 anni) di cui 13 neo assunte .

“Il nostro piano di sviluppo si pone l’obiettivo di diffondere la nostra filosofia ben riassunta nel concetto di Buona Spesa – ha dichiarato Podini al taglio del nastro del punto vendita numero 181 in Italia- Siamo lieti di mettere a disposizione anche di Arcore, una cittadina importante dell’hinterland milanese, elegante e abituata a scelte di qualità, il nostro modo di intendere la distribuzione e i servizi ad essa collegati”.

