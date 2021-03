Arcore, in agenda c’è il nuovo anno scolastico: «Pre e post scuola da subito» L’assessore Paola Palma ha incontrato online la preside dell’istituto comprensivo Monginevro, Marta Chioffi, per iniziare a pianificare l’anno scolastico 2021-2022. «Formalizzata anche la richiesta di spazi per i centr estivi».

Arcore pensa al futuro delle scuole del territorio. Nei giorni scorsi l’assessore all’istruzione Paola Palma si è incontrata online con la preside dell’istituto comprensivo Monginevro, Marta Chioffi, per iniziare a pianificare l’anno scolastico 2021-2022, anche se la priorità resta riportare gli studenti a fare lezione in presenza quanto prima.

«L’incontro con la dirigente è stato molto proficuo: dopo un anno in cui il sistema scolastico è stato duramente coinvolto dalla pandemia, con importanti ripercussioni sul quotidiano dei nostri ragazzi, siamo già al lavoro per programmare una ripartenza a pieno regime» ha detto Palma. L’esponente della giunta Colombo ha anche voluto dare qualche anticipazione. «Possiamo già dire che il prossimo anno saranno garantiti i servizi di pre e post scuola sin dall’inizio, per cui ci stiamo già organizzando – ha affermato Palma-. La dirigente scolastica ha voluto focalizzarsi inoltre sull’importanza del digitale nella scuola, su cui verranno fatti investimenti importanti per garantire una connessione adeguata e per l’acquisto di strumenti tecnologici che possano facilitare l’apprendimento in questo settore. Abbiamo formalizzato la nostra richiesta per i centri estivi, che presto vedranno assegnati degli appositi spazi scolastici. Da lì - ha concluso l’assessore - si procederà al bando di gara per l’assegnazione del servizio, che ci permetterà di arrivare pronti per l’estate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA