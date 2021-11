Arcore: il cuore grande degli sponsor regala il nuovo pulmino ad Auser e ai 40 volontari Sabato mattina 27 novembre ha fatto il suo debutto il Fiat Doblò acquistato per Auser grazie al contributo di tante aziende del territorio.

Inaugurato ufficialmente il nuovo pulmino dell’Auser di Arcore. Sabato mattina 27 novembre ha fatto il suo debutto il Fiat Doblò acquistato grazie al contributo di tante aziende del territorio nei pressi di via Sant’Apollinare vicino alla sede di Auser. All’ideale taglio del nastro hanno preso parte il presidente del sodalizio Renato Puggioni, il referente dell’associazione “Noi con voi“ Marco Paitoni, il sindaco Maurizio Bono e il parroco don Giandomenico Colombo che ha benedetto il mezzo.

«Dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto per comprare questo furgoncino e gli oltre 40 volontari che si impegnano nel servizio dei trasporti per anziani e disabili – ha detto Puggioni - Solo nel 2020, nonostante la pandemia, abbiamo effettuato circa 2000 trasferimenti di persone arcoresi e non solo. Avere un nuovo veicolo è sicuramente un vantaggio per la nostra attività».

«La vostra presenza sul territorio è preziosa – ha aggiunto il primo cittadino – perché alla base della vostra azione c’è il concetto di dare aiuto ai più bisognosi. Continuate su questa strada». Tutte le aziende presenti hanno ricevuto una pergamena in ricordo della donazione effettuata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA