Arcore, il cineteatro Nuovo vuole ripartire: «Ma abbiamo 450 abbonati per 250 posti a sedere»

Riaprirà i battenti a fine agosto il cineteatro Nuovo di Arcore con il film “Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto” con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ma gli organizzatori pensano già anche alla prossima stagione teatrale. L’appuntamento in sala con il film dei due ex comici di “Mai dire gol” è fissato per sabato 28 agosto alle 21 e proseguirà anche nelle giornate di domenica 29 agosto alle 17 e alle 21 e nel weekend successivo del 4 e 5 settembre sempre nei medesimi orari. Sarà obbligatorio per gli spettatori presentarsi con Green Pass e carta d’identità per accedere alla proiezione.

«Secondo le restrizioni Covid abbiamo a disposizione 250 posti a sedere su circa 624 per la proiezione dei film – ha detto il direttore del Nuovo Gianni Spinelli -. Stiamo anche sperando che ci possano essere degli allentamenti sulle prescrizioni Covid perché vorremmo cominciare a metà dicembre con la stagione teatrale e abbiamo ben 450 abbonati. Se non dovessero cambiare le regole nei prossimi mesi non sarà facile cominciare la rassegna. Siamo convinti che ci siano tante persone che desiderano tornare al cineteatro per vivere momenti di cultura».

