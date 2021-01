Arcore: il centro di produzione del Gigante a Cascina del Bruno Il centro di produzione del Gigante si farà: ad Arcore, non a Villasanta. La società Rialto, proprietaria del centro commerciale il Gigante, ha protocollato una istanza di piano attuativo per realizzare lo stabilimento produttivo nell’area di Cascina del Bruno.

Colpo di scena. Il centro di produzione del Gigante si farà: ad Arcore, non a Villasanta. La società Rialto, proprietaria del centro commerciale il Gigante, ha protocollato una istanza di piano attuativo in municipio ad Arcore per realizzare lo stabilimento produttivo nell’area di Cascina del Bruno.

L’amministrazione Colombo ha detto sì perché quella zona nel territorio arcorese al confine con Villasanta è da ormai vent’anni a destinazione industriale. Discorso diverso per Villasanta. In origine Rialto avrebbe dovuto realizzare il suo centro a cavallo tra i due Comuni, ma se per Arcore non ci sono stati problemi, per Villasanta l’area verde al confine con Cascina del Bruno è e resta agricola strategica, ovvero è inedificabile. Sebbene Rialto abbia provato più volte a far cambiare idea alla giunta Ornago, alla fine ha trovato spazio solo sul territorio arcorese.

Ad annunciare la novità è stato in consiglio comunale nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica arcorese Roberto Mollica Bisci.

«L’area dove si insedierà il centro produttivo è a destinazione industriale da quasi vent’anni e mai nessuno si è mai sognato di cambiare destinazione urbanistica, coerentemente con gli anni passati e con il fatto che Rialto - ha poi sottolineato Mollica Bisci - ci ha versato nel 2000 qualcosa come 2 miliardi delle vecchie lire di anticipo di oneri di urbanizzazione e cedendo al Comune aree come l’attuale parcheggio della stazione di via De Gasperi e l’area verde a Cascina del Bruno che dovrà attrezzare a parco per gli abitanti della frazione».

Il centro produttivo avrà un’estensione massima di 55mila metri quadri con un’altezza massima di 12 metri tranne in una percentuale del 15% del totale della superficie dove l’altezza potrà arrivare fino a 30 metri secondo le regole del Pgt arcorese.

«L’operazione garantisce al Comune un introito di circa 1,5 milioni di oneri di urbanizzazione e ci siamo permessi di inserirli nelle entrate del 2021 per il piano del lavori pubblici dato che mi è sembrato di capire nelle varie interlocuzioni che abbiamo avuto che la società sia realmente intenzionata a procedere – ha concluso l’assessore - Inoltre non vi è nessuna contrapposizione con Villasanta, Comune con il quale dal 2014 abbiamo sempre avuto una ottima collaborazione grazie al sindaco Luca Ornago».

