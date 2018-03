Arcore: fermato per un controllo stradale assale un carabiniere con un cacciavite

Fermato per un normale controllo stradale, ad Arcore, in preda ai fumi dell’alcol, ha impugnato un cacciavite e ha tentato di colpire un carabiniere, ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto, ai domiciliari, nella sua abitazione.