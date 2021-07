Arcore, elezioni comunali: Palma (centrosinistra) pensa a una casa per le associazioni, il centrodestra presenta il logo L’assessore uscente e ora candidato sindaco la vorrebbe realizzare nella ex scuola Olivetti. Campo azzurro circolare con la scritta bianca “Viviamo Arcore per Bono” i dettagli del logo del centrodestra che sostiene l’avvocato.

Una casa per le associazioni in pieno centro. È il progetto presentato venerdì da Paola Palma, candidata sindaco del centro sinistra e assessore uscente alla Cultura del Colombo bis. Nei giardini Ravizza dell’ex area Falck, assistita da Iacopo Noli (Azione) con cui ha incontrato oltre 40 sodalizi locali, ha spiegato quali sono i piani sul fronte associazionistico e il passaggio più rilevante riguarda la Casa delle associazioni nell’ex scuola Olivetti. Il punto programmatico avrebbe importanti ricadute sul piano socio-culturale ma anche su quello urbanistico, considerato che lo storico edificio è un tassello cruciale, sebbene inattivo e deteriorato, del centro storico.

Essenziale, perché la promessa agli elettori possa essere mantenuta, è la ristrutturazione dello stabile, operazione che da sola richiederebbe oltre 2 milioni e mezzo di euro. Circa un milione è però già a bilancio e, se il centrosinistra sarà riconfermato a Largo Vela alle elezioni, sarà impegnato entro la fine dell’anno per la sistemazione delle coperture, l’elemento più deteriorato. La migliore delle ipotesi è che i fondi arrivino dal Ministero attraverso il bando per la ricostruzione.

Sul fronte del centrodestra,è stato pubblicato il logo della lista civica che sosterrà il candidato unico Maurizio Bono, avvocato penalista di 53 anni. In campo azzurro circolare c’è la scritta bianca “Viviamo Arcore per Bono” e un dettaglio grafico che dà un’idea di pluralità di persone. La neonata realtà non ha ancora fissato il debutto in società né sono stati resi noti i nomi che la compongono. Ha dichiarato di collaborare alla formazione (e al progetto elettorale in generale) Nicolò Malacrida, giovane arcorese ex (si è dimesso da pochissimi giorni) coordinatore provinciale di Italia Viva. Bono correrà per la civica Viviamo Arcore e per i tre partiti Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia.

