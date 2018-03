Arcore: è agli arresti domiciliari ma va a fare la spesa all’Esselunga Domenica 18 marzo, in serata, ad Arcore in via Gilera, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne nigeriano, disoccupato, in quanto pizzicato da un militare libero dal servizio all’interno del supermercato Esselunga mentre si sarebbe dovuto trovare ristretto agli arresti domiciliari.

Domenica 18 marzo, in serata, ad Arcore, in via Gilera 140, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne nigeriano, disoccupato, in quanto pizzicato da un militare libero dal servizio all’interno del supermercato Esselunga mentre si sarebbe dovuto trovare ristretto agli arresti domiciliari. Dato l’allarme, l’ha bloccato con l’ausilio di una pattuglia di supporto e riaccompagnato al domicilio in attesa del processo per direttissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA