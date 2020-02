Arcore: due mesi di cantiere in via Casati da lunedì 3 febbraio Da lunedì 3 febbraio due mesi di cantiere i via Casati ad Arcore. L’intervento dal distributore dell’Agip al semaforo di via Gilera per un rischio di cedimento della rete fognaria.

Due mesi di cantiere e parcheggi cancellati su via Casati a Arcore per un “rischio di cedimento della rete fognaria”. Ad eseguire materialmente l’opera sarà Brianzacque da lunedì 3 febbraio, con ipotesi di chiusura cantiere per il 3 aprile.

In programma ci sono “lavori di rifacimento totale della fognatura lungo il lato destro di via Casati, nel tratto dal distributore Agip fino al semaforo di via Gilera”. E ancora: “Tali lavori sono necessari in quanto la fognatura risulta a rischio di cedimento con possibili gravi conseguenze”.

Il Comune ha spiegato che la prima ipotesi è stata quella di posticipare l’intervento al periodo estivo, meno trafficato e con le scuole chiuse, allo scopo di creare meno disagio possibile. Lo stato di salute della fognatura tuttavia sarebbe di tale deterioramento da non consentire ulteriori rinvii. Il tempo di organizzare il cantiere e, per il 3 febbraio, uomini e mezzi si metteranno all’opera.

Per contenere l’impatto sulla viabilità si è pensato di dividere l’intervento in tre diversi step. Nella prima fase si lavorerà dal distributore Agip dino al civico 43 (negozio di calzature) con la prospettiva di terminare entro venerdì 21 febbraio. Il secondo segmento a finire sotto i ferri sarà quello dal civico 43 al civico 9 (negozio Master Clean), da lunedì 24 febbraio a venerdì 13 marzo.L’ultima fase riguarderà il tratto dal civico 9 al semaforo con via Gilera, con fine lavori il 3 aprile. Tutto se il meteo e gli eventuali imprevisti consentiranno di rispettare il cronoprogramma.

Nell’ottica di questo intervento non previsto appare come manna dal cielo il ritardo sull’apertura del sottopassaggio pedonale dall’area Falck a via Gilera, apertura che avrebbe dovuto portare con sé, dall’1 gennaio 2020, anche la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Gilera-Battisti.

L’attenzione dell’amministrazione comunque, ha garantito l’assessore Fausto Perego, è alta rispetto alle ricadute sul traffico e, laddove possibile, si cercherà di velocizzare le operazioni e limitare i disagi. Tra questi ultimi non ci sarà solo il traffico ma anche la questione dei parcheggi. Infatti per consentire il normale flusso di circolazione contemporaneamente all’esecuzione dei lavori verrà vietata la sosta su entrambi i lati del tratto interessato dai lavori.

