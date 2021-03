Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Arcore, don Renato Vertemara (Foto by Michele Boni)

Arcore, don Renato Vertemara positivo al Covid con sintomi lievi: «Messe regolari in tutta la comunità pastorale» l sacerdote si trova in isolamento presso la propria abitazione, con sintomi estremamente lievi. «La chiesa di Bernate, così come le altre della comunità pastorale vengono igienizzate regolarmente, messe proseguiranno regolari»

Don Renato Vertemara sacerdote della parrocchia di Bernate. frazione di Arcore. è risultato positivo al Covid-19. Attualmente si trova in isolamento presso la propria abitazione, con sintomi estremamente lievi. «La chiesa di Bernate, così come le altre della Comunità Pastorale vengono igienizzate regolarmente. Al momento le messe e le celebrazioni, in tutta la comunità pastorale, proseguono regolarmente» hanno fatto sapere i sacerdoti delle tre parrocchie arcoresi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA