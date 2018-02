Arcore: da lunedì 19 febbraio chiude via Trento, disagi per gli automobilisti Da lunedì 19 febbraio al 2 marzo chiusura di via Trento per i lavori di riqualificazione dalle 9 alle 16: è una strada fondamentale del traffico cittadino.

Nuovo e determinante giro di vite per la viabilità di Arcore a partire da lunedì 19 febbraio: l’amministrazione comunale ha comunicato che da quel giorno e fino al 2 marzo almeno via Trento e Trieste, a partire da piazza Sant’Eustorgio e fino all’incrocio con via IV novembre, sarà chiusa interamente al traffico.

Lo stop alla circolazione, con l’eccezione di pedoni e ciclisti, sarà programmato da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16: il motivo è garantire sicurezza agli operai al lavoro per la pavimentazione dell’area pedonale sul lato destro della strada, dalla parte dell’ex Olivetti.

Per come è distribuito il traffico arcorese, le alternative sono poche: o l’ex statale 36, già congestionata, oppure le strade oltre la ferrovia, per andare in direzione Villasanta-Monza.

