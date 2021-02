Arcore, controlli nel parchetto segnalato per presenza di bulli: una denuncia per droga I carabinieri di Arcore hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un ragazzo di 16 anni residente in paese trovato in possesso di hashish durante un controllo in un luogo di ritrovo delle compagnie giovanili, nella zona vicino alla biblioteca e a un parco giochi per bambini.

L’identificazione e la denuncia sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì, presso i giardini di via Gorizia, nella parte che ospita il monumento ai caduti. Circa 10 i ragazzi trovati sul posto, tutti minorenni e tutti residenti ad Arcore. Oltre al 16enne denunciato, un secondo minore aveva un quantitativo molto piccolo di hashish che non ha portato alla denuncia ma ha giustificato la convocazione dei genitori in caserma.

L’intervento dei militari di Arcore è avvenuto nel contesto dei controlli anti-Covid, ma anche sulla scia di segnalazioni informali su presunti comportamenti aggressivi e minacciosi dei ragazzi che si ritrovano al parchetto. Atti di bullismo e prevaricazione denunciati per lo più attraverso i social, ma sui quali per ora non risultano formali denunce.

