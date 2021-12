Arcore: cineteatro Nuovo e commercianti alleati a Natale per rilanciare le attività È nata l’idea “Natale in Bottega”: una box natalizia da regalare ad amici, parenti o colleghi. Ogni scatola regalo conterrà una delle principali proposte della sala che potrà essere accompagna dai prodotti messi a disposizione dai singoli negozi

Il cineteatro Nuovo di Arcore e alcuni commercianti della città si alleano con una scatola piena di sorprese regalo per rilanciare sia gli spettacoli della sala di via San Gregorio che rilanciare le attività dei negozianti in vista del Natale.

Come si fa? Semplice a spiegarlo è proprio il Nuovo «Per noi del cineteatro Natale significa condividere. Dopo mesi di difficoltà per i negozianti e cittadini arcoresi, abbiamo pensato ad un’iniziativa particolare, un momento di ritrovata unione e spirito natalizio. Con questo intento è nata l’idea “Natale in Bottega”: una box natalizia da regalare ad amici, parenti o colleghi. Ogni scatola regalo conterrà una delle principali proposte della nostra sala: si potrà scegliere tra l’abbonamento teatrale di quattro spettacoli che verrà scontato per l’occasione, uno o più biglietti per i singoli spettacoli, la nostra nuova card del cinema ed infine i classici biglietti per il cinema. Ogni proposta potrà poi essere accompagna dai prodotti messi a disposizione dai singoli negozi che, in collaborazione con noi, desiderano riavvicinarsi al pubblico. Per poter garantire un’ampia varietà sono stati scelti articoli e commercianti differenti, c’è solo da dover scegliere il vostro preferito. Ci teniamo in ogni caso a ringraziare Viola, Collis, Lo Sciame, La Serra, Natural…Mente, La Drogheria Assi per aver creduto fin da subito nella nostra proposta. Se l’idea sarà ben accolta dai nostri concittadini speriamo di trovare e sviluppare nuove alleanze natalizie» hanno fatto sapere i responsabili della sala.

Ogni singola box dovrà essere ordinata direttamente al cinema durante gli orari di apertura del botteghino e, dopo pagamento, la consegna avverrà nuovamente nella sala dopo 2-7 giorni a seconda del prodotto ordinato. «Nella speranza di una nuova rinascita, lo staff del cineteatro vi augura un sereno Natale. I nostri “elfi” sono pronti a lavorare per dar vita ai vostri regali» hanno concluso i volontari che gestiscono la programmazione del Nuovo.

