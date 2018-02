Arcore, ciclista investito in viale Monte Rosa (Foto by Michele Boni)

Arcore, ciclista investito in viale Monte Rosa Aveva appena inforcato la bicicletta dopo la palestra quando è stato investito da un’auto in arrivo. È successo a un ragazzo di 21 anni nel tardo pomeriggio di mercoledì ad Arcore.

Aveva appena inforcato la bicicletta dopo la palestra quando è stato investito da un’auto in arrivo. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì ad Arcore: intorno alle 17.30 un ragazzo di 21 anni di Arcore è stato investito in viale Monte Rosa. Sul posto l’ambulanza, l’automedica e la polizia locale per i rilievi. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni non gravi, nonostante l’impatto. La dinamica è al vaglio dei vigili: da una prima ricostruzione l’auto dell’investitore, una Peugeot, viaggiava verso Lesmo, da chiarire se il ragazzo fosse ancora impegnato nell’immissione quando è stato investito.

LEGGI Arcore, incidente in via Monte Rosa: impatto violento, tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA