Arcore, chiusura totale di via Trento: via Umberto I inverte la marcia GUARDA LA MAPPA - Arcore chiude al traffico via Trento Trieste per due settimane e decide di invertire il senso unico per un tratto di via Umberto I per rendere meno impattante il divieto di transito totale dell’unica vera alternativa alla via Casati in direzione Villasanta. Nuove date: dall’8 al 23 marzo.

Arcore chiude al traffico via Trento Trieste per due settimane e prova a rendere meno impattante il divieto di transito totale dell’unica vera alternativa alla via Casati in direzione Villasanta. Il nuovo step del cantiere per il rifacimento della strada era previsto per martedì 6 marzo, ma una riunione tra funzionari del Comune e polizia locale ha cambiato le cose in corsa: proprio per cercare di non far esplodere il traffico sulla ex Statale.

Ecco la soluzione: l’inversione del senso unico per un tratto di via Umberto I. Di fronte a via Trento chiusa, chi proviene da via Piave/largo Arienti quindi potrà svoltare a sinistra verso via Casati oppure a destra in via Umberto I che per il periodo dei lavori subirà una inversione di marcia fino a via IV Novembre, dove la svolta a sinistra permetterà di riprendere la strada su via Gorizia e verso via Roma oppure riportarsi su via Casati. Rimane il doppio senso in corrispondenza dell’entrata al parcheggio interrato.

Tutto questo dalle 9 di giovedì 8 marzo fino alle 11 del 23 marzo.

La mappa (clicca sui simboli per le indicazioni)



L’inversione del senso unico comporta in via Umberto I anche il limite di velocità 20 km all’ora per chi transita sulla via, il divieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di transito per gli autocarri, l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via IV Novembre.

Chi percorre la via nel suo senso di marcia naturale invece avrà l’obbligo di svolta a sinistra in via Corridoni.

Via Trento Trieste è oggetto da qualche settimana di un cantiere per il rifacimento completo di marciapiedi e sede stradale e chiude per motivi pratici e di sicurezza nel proseguimento dei lavori. Fino al 23 marzo potranno passare solo i pedoni e biciclette.



