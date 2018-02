Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

Arcore funerale avvocato Fabrizio Confalonieri (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore, chiesa gremita per i funerali di Fabrizio Confalonieri Chiesa di Sant’Eustorgio gremita ad Arcore per i funerali di Fabrizio Confalonieri, scomparso improvvisamente nella serata di lunedì. I ricordi della giunta e del Tennis club, di cui era presidente.

Chiesa di Sant’Eustorgio gremita ad Arcore per i funerali di Fabrizio Confalonieri. Mercoledì mattina cittadini, colleghi e amici hanno salutato l’avvocato scomparso improvvisamente nella serata di lunedì.

LEGGI Arcore, è morto l’avvocato Fabrizio Confalonieri: politico e presidente del Tennis club

Arcore Fabrizio Confalonieri

(Foto by Valeria Pinoia)

Sessant’anni, era stato a lungo presidente del consiglio comunale col sindaco Colombo e, prima, consigliere di maggioranza. Era presidente del Tennis club. È stato descritto come un gentleman della politica locale e proprio la sua capacità di confrontarsi ha fatto sì che molti si siano voluti stringere alla famiglia.



Sono stati letti i discorsi di addio della Giunta di Arcore, del Tennis club di via Marche e dei Lions. Il sindaco Rosalba Colombo, assente per motivi di salute, ha inviato una lettera.

Il presidente del consiglio Simone Sgura, dando voce al ricordo dell’amministrazione comunale, ha ricordato lo spirito di gruppo inseguito da Confalonieri anche solo proponendo di trovarsi per chiudere la serata al Tennis dopo le interminabili riunioni.

“Sei stato un padre e ci hai portato all’eccellenza. Ogni angolo del circolo parla di te come fosse un tuo diario”, le parole del Tennis club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA