Arcore: c’è la gara per la rotatoria salva traffico tra via Casati e il cavalcavia della Peg Sarà una rotatoria a salvare (nelle intenzioni) il traffico di Arcore: dopo il rinvio della chiusura del passaggio a livello, parte la gara per costruire la rotonda in via Casati all’altezza del cavalcavia. «I dati dicono che il traffico migliorerà».

Costerà 338mila euro circa la rotonda che l’amministrazione comunale si appresta a realizzare tra via Casati e il cavalcavia di via Benedetto Croce (alla Peg Perego). La gara per aggiudicare l’appalto è stata indetta e i lavori, ha garantito l’assessore alla partita Fausto Perego, partiranno durante l’inverno, senza dover attendere la bella stagione. Il passaggio non è di poco conto, considerato che per la fine della primavera è ipotizzata la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Gilera-Battisti e che la rotonda è stata progettata proprio per bilanciarne le ricadute sul traffico.

LEGGI il rinvio della chiusura del passaggio a livello

A pagare i costi della rotonda sarà in qualche modo Rfi che con l’operazione della chiusura delle sbarre verserà al Comune circa 600mila euro. La parte restante coprirà in gran parte l’intervento di riqualificazione del cavalcavia di via Croce alla base del quale si innesterà la rotonda. Il manufatto versa infatti in condizioni di degrado estetico. Ferri, balaustra, parapetti, intonaco dovranno essere riqualificati mentre dal punto di vista strutturale non ci sono problemi. «Le prove statiche fatte con i tir carichi hanno dimostrato che non ci sono pericoli e che il cavalcavia è solido e staticamente sicuro» ha ricordato Perego.

«I dati rielaborati e le simulazioni ci dicono che con la chiusura delle sbarre e la rotonda in via Croce il traffico, rispetto a oggi, addirittura migliorerà. Ci dicono anche che un sottopasso carrabile invece peggiorerebbe la situazione attirando sul lungo periodo altri flussi di attraversamento», dice ancora Perego che ammette che lo studio consigli in più anche una seconda rotonda tra via Roma e via Casati (stazione ferroviaria) «ma prima di procedere vogliamo vedere rodato il nuovo sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA