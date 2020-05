Arcore: carambola a quattro al confine con Villasanta, un uomo al San Gerardo Scontro fra quattro mezzi nella serata di venerdì 8 maggio tra Arcore e Villasanta: si alza anche l’elisoccorso. Un uomo trasportato al San Gerardo, non è in pericolo di vita.

Un momento di paura per la quantità di mezzi coinvolti e il tipo di mezzi, poi un sospiro di sollievo per le conseguenze: non sono gravi, stando a quanto riferito dal sistema di soccorso della Regione Lombardia, le persone coinvolte nell’incidente accaduto poco dopo le 18 di venerdì 8 maggio ad Arcore, in via Monte Rosa ad Arcore. Per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, si è verificato un tamponamento a catena: coinvolti due auto, un furgone e un tir. Si è alzato anche l’elisoccorso per l’iniziale allarme, ma alla fine solo una persona stata trasportata in ospedale al San Gerardo non in pericolo di vita, l’uomo alla guida del furgone. Sul posto la polizia locale di Arcore, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile.

