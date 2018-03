Arcore, bucate le gomme dei bus per i disabili in piazza Sant’Eustorgio. Parte la raccolta fondi Ignobile atto vandalico contro i pullmini del trasporto disabili di Arcore. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 marzo sono state tagliate tre gomme di tre mezzi dell’Associazione del Volontariato che si impegnano da anni a prestare questo tipo di servizio verso chi ha più difficoltà a muoversi autonomamente

Il brutto episodio si è verificato in piazza della chiesa di Sant'Eustorgio dove erano parcheggiati (provvisoriamente a causa dei cantieri che stanno interessando via Trento e Trieste, chiusa alle auto) i furgoni utilizzati dai volontari.

Unanime la condanna di questo sia da parte dei politici, che dei cittadini. «Siete solo degli infami e non arretreremo un passo sul parcheggio autorizzato ai pullmini in piazza della Chiesa finché ci sarà il cantiere in via Trento e Trieste» ha chiosato l’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci. «Un gesto ignobile, contro chi si impegna ogni giorno per gli altri in totale gratuità – ha aggiunto il capogruppo di Forza Italia Cristiano Puglisi -. La sicurezza ad Arcore è, a quanto pare, ancora un problema. Come Forza Italia abbiamo fatto proposte concrete, come quella relativa a un servizio notturno di vigilanza privata, puntualmente bocciata dalla maggioranza».

Sulla questione ha detto la sua anche il sindaco Rosalba Colombo. «Un gesto incivile, indegno, intriso di stupidità e livore. Cosa arma la mano di chi ha tagliato le gomme di mezzi del volontariato? E soprattutto quale testa può elaborare e mettere in atto un gesto simile?» si è chiesto il primo cittadino. «Ora tutti si faranno in quattro per condannare, bene – ha proseguito Colombo -. Ma è questa la società che abbiamo costruito? Che stiamo costruendo? Faccio mio e ripropongo a tutti voi, cari cittadini, il tema attorno al quale dovremmo riflettere: attenzione alla banalità del male. Non diamola per scontata. Abbiamo visto nella storia come è finita». Mentre Carlo Zucchi capogruppo di ImmaginArcore ha definito questo episodio come « uno dei gesti più tristi e vili che è possibile compiere, un insulto ad una comunità, un degrado culturale che sembra non avere limiti».

Gli amministratori del gruppo Facebook “Sei di Arcore se...”, in risposta a questo atto vandalico, hanno promosso una raccolta fondi in favore dei volontari: una donazione in denaro può essere fatta utilizzando l’Iban dell’Associazione del volontariato di Arcore IT56T0558432430000000018049 presso Banca Popolare di Milano, agenzia di Arcore. Il codice fiscale, per chi volesse devolvere il 5 per mille è: 94003380154.

