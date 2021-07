Arcore: atti di autolesionismo nel parco pubblico, un 43enne soccorso I carabinieri e personale paramedico si sono portati nel giardino pubblico di via Umberto I, giovedì pomeriggio, per soccorrere il 43enne, portato per accertamenti in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

I carabinieri della locale stazione dell’Arma con i colleghi del Nucleo operativo radiomobile di Monza e personale paramedico si sono portati giovedì 22 luglio attorno alle 17 nei giardini pubblici di via Umberto I per soccorrere un 43enne italiano protagonista di atti di autolesionismo. E’ stato prontamente fermato dai militari intervenuti e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate, per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

