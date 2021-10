Arcore: addio al maestro Manzoni, storico insegnente alle elementari Arcore piange la scomparsa di Angelo Manzoni, storico maestro delle scuole elementari di via Edison. Aveva 84 anni, funerali sabato in Sant’Eustorgio.

Arcore piange la scomparsa di Angelo Manzoni, storico maestro delle scuole elementari di via Edison. L’uomo, 84 anni, si è spento nella giornata di giovedì 14 ottobre ed era molto noto in paese per essere stato docente per oltre 30 anni all’istituto Dante Alighieri. Diverse generazioni di arcoresi hanno appreso tante nozioni impartite dall’insegnante, da qualche tempo in pensione.

Manzoni non è stato però solo un maestro, ma anche un membro della vecchia Democrazia Cristiana, che l’ha portato a rivestire anche il ruolo di assessore all’Istruzione negli anni ’60 e ’70 insieme all’allora sindaco Fulvio Ferrario, scomparso all’inizio del 2021, per poi diventare segretario della sezione locale della Margherita.

Tra le sue grandi passioni c’è sempre stato l’ambiente e in particolare amava arare i suoi campi a bordo del trattore. Manzoni lascia la moglie Lietta Rossi e i figli Paola, Silvia e Michele, oltre a tante persone che l’hanno conosciuto e apprezzato. I funerali sono in programma sabato 16 ottobre alle 14.15 nella chiesa di Sant’Eustorgio.

