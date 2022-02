Arcore: addio a Ersilia Sala, operaia in filanda e storica prestinaia di via Centemero Ersilia Sala è morta a 105 anni. Aveva lavorato per vent’anni nella panetteria di via Centemero a Arcore, ma anche nei campi come contadina e operaia in diverse filande tra Villasanta, Arcore e Peregallo di Lesmo.

Tra pochi giorni avrebbe compiuto 106 anni, il 18 febbraio. L’arcorese Ersilia Sala si è spenta sabato 12 febbraio nella sua casa di via Parini. Sul territorio era un volto più che noto soprattutto per aver lavorato dal ’53 al ’73 nella panetteria di via Centemero. Nata nel 1916 nella corte di via Abate d’Adda, ribattezzata proprio la cascina dei Sala, da papà Abramo e mamma Anna Viganò, Sala è cresciuta insieme ai due fratelli Alessandro e Luigia. Sposata nel ’49 con il marito Angelo Malacrida scomparso qualche tempo fa, ha messo al mondo i figli Anna e Daniele.

Nella sua lunga carriera lavorativa, oltre a essere una gentile prestinaia, aveva coltivato la terra nei campi come contadina da giovane e poi lavorato come operaia in diverse filande tra Villasanta, Arcore e Peregallo di Lesmo.

Col suo modo garbato la donna era entrata nel cuore di molti arcoresi, che lunedì pomeriggio 14 febbraio hanno voluto tributarle l’ultimo saluto durante le esequie che si sono tenute nella chiesa Regina del Rosario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA