Arcore, accoglie gli studenti festeggiando lo scudetto della Juve: suor Paola dal cuore bianconero

È una delle socie storiche dello Juve club di Usmate Velate, non disdegna le trasferte e le partite viste direttamente allo Stadium di Torino. Ed è una suora. Suor Paola Ravazza lunedì mattina ha accolto i giovani studenti dell’Istituto Santa Dorotea di Arcore - che ha scuola primaria e scuola secondaria e che lei da anni coordina dalla segreteria - in divisa d’ordinanza: maglia ufficiale della Juventus, sciarpa bianconera e coro “Juve , storia di un grande amore” per festeggiare il settimo scudetto consecutivo della sua squadra del cuore. La performance è stata immortalata da qualche genitore che ha poi postato le immagini sui social. Dando il via alle condivisioni.

