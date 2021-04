Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Apre il bando Protezione famiglia: per la Brianza domande dal 12 al 19 aprile Apre alle 10 del 12 aprile il bando regionale ’Protezione Famiglia’, destinato a supportare le famiglie con figli minori. Per la Brianza è possibile presentare le domande fino al 19 aprile.

Apre alle 10 del 12 aprile il bando regionale ’Protezione Famiglia’, destinato a supportare le famiglie con figli minori e risponde ai bisogni di natura socio-economica legati al perdurare della situazione emergenziale. Per la provincia di Monza e Brianza le domande possono essere presentate fino alle 12 del 19 aprile e per il territorio di competenza dell’Ats Brianza sono stanziate risorse per 3.811.977,97 euro.

“Con questo bando - spiega Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia - intendiamo offrire un sostegno economico che in un momento di grave difficoltà, quale è quello attuale, può soddisfare alcuni dei bisogni più urgenti ed essenziali delle famiglie lombarde. La misura viene applicata utilizzando l’algoritmo del ’Fattore Famiglia’, in modo che nel riparto del contributo si possa tener conto del numero dei figli. A livello regionale abbiamo stanziato complessivamente 32,4 milioni di euro, che mettiamo a disposizione dei nuclei familiari che maggiormente hanno subito le conseguenze della crisi pandemica e la compressione del reddito, erogando un contributo a fondo perduto di 500 euro”.

“Nello specifico - aggiunge l’assessore - le risorse sono destinate a nuclei familiari con un Isee minore o uguale a 30.000 euro, che hanno registrato una riduzione dell’attività lavorativa, includendo anche i titolari di Partita Iva. Si tratta di un grande impegno economico che conferma la volontà della Giunta di mettere al centro delle proprie politiche di sostegno le famiglie lombarde, con aiuti concreti e immediati”.

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo Bandi On Line raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it digitando protezione famiglia.

Il calendario:

- dal 12 aprile ore 10 al 19 aprile ore 12 - provincia di Lecco e Monza e Brianza

- dal 13 aprile ore 10 al 20 aprile ore 12 - provincia di Bergamo

- dal 14 aprile ore 10 al 21 aprile ore 12 - provincia di Milano e Lodi

- dal 15 aprile ore 10 al 22 aprile ore 12 - provincia di Brescia, Como, Sondrio e Varese

- dal 16 aprile ore 10 al 23 aprile ore 12 - provincia di Cremona, Mantova e Pavia

Le risorse:

Milano 10.944.197,10 euro

Insubria 4.628.010,99 euro

Montagna 917.776,62 euro

Brianza 3.811.977,97 euro

Bergamo 3.490.246,72 euro

Brescia 3.668.191,54 euro

Val Padana 2.334.207,40 euro

Pavia 1.605.391,71 euro

