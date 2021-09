Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Appuntamento ad Agrate Brianza, c’è la Energy Run Un appuntamento sempre molto atteso: sono centinaia i corridori pronti a scattare sabato 18 settembre al via della nuova edizione dell’Energy Run, la corsa non competitiva, pazza e benefica.

Sono centinaia i corridori pronti a scattare sabato 18 settembre al via della nuova edizione dell’Energy Run. La corsa non competitiva più pazza della Brianza si svolgerà anche quest’anno al Parco Aldo Moro di Agrate dove gli atleti dovranno essere rapidi per percorrere i tragitti da 4 o 8 chilometri con tanti ostacoli lungo il percorso senza aver paura di guadare laghi, saltare balle di fieno o sporcarsi col fango.

Agrate Energy Run

Non mancherà di sicuro il divertimento e sarà anche l’occasione per fare del bene. Infatti il ricavato andrà a sostegno dei progetti di St Foundation che da tanto tempo si impegna a implementare la tecnologia nei Paesi meno sviluppati del Mondo. La gara scaglionata su più turni scatterà dalle 9.30 e ci sarà anche una competizione per i bambini dalle 14.30 sempre nel polmone verde agratese. Chi volesse iscriversi e conoscere tutti i dettagli della manifestazione lo può ancora fare collegandosi al sito internet http://energyrun.it/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA