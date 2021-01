Aperto #CorrezzanaAttivache: il Comune cerca aspiranti volontari Tutti gli interessati possono inviare la propria “Proposta di Collaborazione” , disponibili diverse aree di intervento: servizi alle persone, supporto ai servizi scolastici e piccole manutenzioni dell’arredo urbano e cura dell’ambiente

Il comune di Correzzana è alla ricerca di cittadini volenterosi pronti a mettere a disposizione il proprio tempo per offrire un servizio alla comunità.

E’ infatti aperto #CorrezzanaAttivache permette ai cittadini di candidarsi ad entrare nel mondo del volontariato correzzanese.

Tutti gli interessati possono inviare la propria “Proposta di Collaborazione” al Comune, rendendosi disponibili come volontari in diverse aree di intervento: dal potenziamento dei servizi alle persone (trasporto sociale, domiciliazione spesa e farmaci…) al supporto ai servizi scolastici (piedibus, servizio d’ordine entrata/uscita scuole…). Si può dare la propria disponibilità anche per piccole manutenzioni dell’arredo urbano e per la cura dell’ambiente e del decoro cittadino. Nel bando è inclusa anche la possibilità di offrirsi per dare il proprio contributo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione (archivio digitale, data entry, dematerializzazione) oppure alle iniziative culturali, sportive e di intrattenimento.

Sarà inoltre possibile proporre ulteriori aree di intervento, specificando i dettagli della propria proposta che verrà vagliata dall’amministrazione. Ai “Cittadini attivi” saranno garantiti a cura e spese del comune, la copertura assicurativa, gli strumenti per operare e i dispositivi di protezione individuale.

Il modulo per accedere al bando è disponibile sul sito del comune e dovrà essere compilato e consegnato per mail a [email protected] oppure tramite Whastapp al 3924482821.

