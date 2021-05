Vaccinazioni inaugurazione Hub Vimercate ex Esselunga (Foto by Michele Boni)

Vaccinazioni, aperto a Vimercate il nuovo hub nell’ex Esselunga: come funziona, gli interventi - VIDEO Taglio del nastro a Vimercate per il nuovo hub nell’ex Esselunga: inaugurato lunedì mattina con le istituzioni del territorio, i dirigenti dell’Asst Brianza e il personale che sarà impegnato nella gestione. Subito operativo.

Il primi vaccinato è stato un cittadino di Bellusco, il signor Franco, che ha completato il ciclo vaccinale ricevendo la seconda dose. Nei giorni scorsi sono stati recapitati i messaggi con l’avviso di cambio sede per le somministrazioni.

Taglio del nastro a Vimercate per il nuovo hub nell’ex Esselunga: inaugurato lunedì mattina con le istituzioni del territorio, i dirigenti dell’Asst Brianza e il personale che sarà impegnato nella gestione. Il centro è stato aperto per alleggerire la pressione sull’ospedale ed è entrato subito in funzione con una giornata di richiami e sette linee vaccinali attive su quattordici previste.

Inizialmente sono previste tra le 800 e le 1.000 somministrazioni al giorno: con 12 linee attive, verosimilmente fra fine maggio e inizio giugno, saranno 1.700. A pieno regime i centri vaccinali gestiti da ASST Brianza inoculeranno, quotidianamente, oltre 5.200 dosi.

«L’iniziativa che prende il via oggi rappresenta un ulteriore segnale di fiducia e di ottimismo rivolto a tutti coloro che sono in attesa del vaccino, la nostra unica e fondamentale arma per vincere il Covid – ha detto il direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli - Un grazie all’amministrazione comunale, a Esselunga, alla Protezione Civile, all’Avps, agli alpini perché c’è stata una collaborazione di tanti attori per creare questo quarto hub. La campagna di vaccinazioni Covid in Lombardia sta procedendo bene e il territorio del Vimercatese è un tassello importante».

Parole di ringraziamento anche dal sindaco di Vimercate Francesco Sartini che ha voluto sottolineare come «in questi giorni abbiamo visto tante mani mettersi al lavoro senza farsi troppe domande ma cercando di dare il massimo per tutto il territorio è stato veramente commovente. Un grazie a tutto il mondo del volontariato e anche ai sindaci della nostra area della Brianza Est che hanno dato la loro disponibilità per le vaccinazioni. Solo tutti insieme si può vincere una sfida simile».

A benedire l’ex Esselunga ci ha pensato il parroco di Vimercate don Mirko Bellora che ha sottolineato come «l’obiettivo per chi in questi mesi lavorerà qui è saper accogliere e dare speranza a chi sarà vaccinato».

Si tratta di 2700 circa metri quadrati a disposizione dell’Azienda Socio Sanitaria, 600 dei quali destinati alle aree per l’accettazione, l’anamnesi medica, l’attesa e l’osservazione post somministrazione (con 240 posti a sedere). Altre superfici sono poi agibili per funzioni accessorie.

Nella prima settimana l’orario di somministrazione vaccinale sarà compreso tra le 11 e le 21. Già dalla prossima si allineerà a quello previsto presso gli altri centri dell’Asst dalle 8 alle 20.

Per ogni linea vaccinale sono impegnati un medico e un infermiere: ad essi si aggiungono altri sanitari per la diluizione del vaccino prima della somministrazione e una serie di operatori amministrativi per le operazioni di accettazione dei vaccinandi. Previsti i vaccini approvati: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson &Johnson.

“Per noi – spiega Guido Grignaffini, direttore socio sanitario dell’Asst e responsabile della campagna di vaccinazione anti covid – la disponibilità degli spazi di Esselunga è una grande opportunità. Intanto ci consente di ripristinare pienamente tutti i flussi tradizionali di acceso all’ospedale, ma soprattutto è uno straordinario passaggio per crescere organizzativamente e incrementare i numeri della vaccinazioni. In via Toti – continua - abbiamo spazi adeguati per tutto ciò. Per questo ringraziamo Esselunga per averli messi gratuitamente a disposizione. Siamo grati anche al Comune di Vimercate per l’opera e la collaborazione prestata; a tutti i volontari di AVPS e della Protezione Civile di Vimercate per il supporto che hanno già fornito e che forniranno quotidianamente”.

“Oggi è una bella giornata – ha detto il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta presente con deputato collega di partito Massimiliano Capitanio – in quanto siamo di fronte alla dimostrazione concreta che, grazie alla collaborazione di tutti, si riescono a ottenere grandi risultati. Con la sinergia fra il territorio, Regione Lombardia e operatore privato, è stato riqualificato in pochi giorni uno stabile abbandonato da anni e trasformato in un modernissimo Hub vaccinale, punto di riferimento per tutti i cittadini del vimercatese”.

