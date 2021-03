Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Aperto a Verano Brianza il centro vaccinazioni antiCovid: ecco come funziona (e chi ci può andare) A Verano ha aperto al palazzetto dello sport il centro per le vaccinazioni anti Covid.

È stato aperto lunedì 8 gennaio il punto per la somministrazione di vaccini anti-Covid a Verano Brianza. Al palazzetto dello sport Emilio Ravasio di via Dante Alighieri, il centro vaccinale è gestito dal Policlinico di Monza ed è stato allestito con la collaborazione del Comune di Verano e con quello di Carate. Con autorizzazione di Ats Brianza. Sarà aperto 7 giorni alla settimana ed è per il momento destinato alla somministrazione a insegnanti e personale scolastico. Nella prima mattinata di apertura sono state effettuate già 250 vaccinazioni. L’accesso è consentito chi abbia effettuato prenotazione tramite l’apposito portale di Regione Lombardia.

L’impianto organizzativo per l’allestimento e il funzionamento del punto vaccinale a Verano ha previsto, oltre al coinvolgimento dei Comuni e del Policlinico con il direttore sanitario dottor Alfredo Lamastra, anche l’attivazione della protezione civile di Verano e di oltre 100 volontari che, su turni, agevoleranno il flusso lungo le 3 linee di vaccinazione.

