Aperte le iscrizioni all’edizione 2021 di “Verano pulita” Per l’edizione 2021 di “Verano pulita” sono già aperte le iscrizioni: si terrà domenica 27 giugno.

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2021 di “Verano Pulita”. L’appuntamento è per domenica 27 giugno. Dalle 9 alle 12. La mattinata di pulizia è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione col McDonald’s di via Comasina e con le associazioni del territorio: Pro Loco, Il Glicine, Comitato Genitori, Asilo Regina Margherita, iBocia, Parrocchia e Cdd Orto Magico. Per dare la propria disponibilità c’è tempo fino a domenica 20 giugno compilando il form pubblicato sul sito del Comune. Le squadre saranno divise tra Parco della Pace, giardini di via XXV Aprile, strada pedonale verso Agliate, via Dei Mulini, portico delle associazioni in piazza Liberazione e il muro davanti al posteggio dell’asilo parrocchiale che le educatrici della scuola renderanno più allegro e colorato. Ogni partecipante sarà dotato di un kit con guanti e pettorina.

