Aperte le iscrizioni alle borse di studio del Comune di Triuggio Sono aperte, a Triuggio, le iscrizioni alle borse di studio per gli studenti meritevoli.

Studenti meritevoli fatevi avanti. Il Comune assegnerà le borse di studio dal valore di 300 euro agli studenti che abbiano conseguito la licenza media, nell’anno scolastico 2020-2021, con una votazione pari o superiore a 10. Possono fare domanda gli studenti residenti in paese. La richiesta, su apposito modulo, va presentata entro venerdì 19 novembre tramite mail all’indirizzo [email protected] oppure consegnata in formato cartaceo all’ufficio Protocollo. In quest’ultimo caso serve l’appuntamento.

