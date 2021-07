Aperitivo solidale a Verano Brianza per sostenere la missione di padre Galimberti A Verano, domenica 11 luglio, ci sarà la colazione solidale per sostenere la missione di padre Sergio Galimberti.

Una colazione speciale, equa e solidale. L’appuntamento è per domenica 11 luglio presso il tendone dell’oratorio. Dalle 8 alle 10.30 sarà possibile far del bene bevendo un cappuccio e gustando un cornetto. Il ricavato della mattinata sarà infatti devoluto a padre Sergio Galimberti per la sua missione in Tchad in Africa centrale. La Leva 1962 invita tutti i veranesi a partecipare numerosi perché: «Una mano data ad un amico ritorna in un caldo abbraccio».

